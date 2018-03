JxCat celebra que hi hagi ple però no pot garantir el suport de la CUP a Turull

El portaveu adjunt de JxCat Eduard Pujol ha celebrat aquest dimecres que s'hagi convocat una sessió parlamentària per votar Jordi Turull i ha asseverat en una entrevista a TV3 que "és una molt bona notícia que demà pugui haver ple i sessió d'investidura". Ara bé, no ha pogut garantir que el conseller de Presidència rebi els suports necessaris, els quals passen pels quatre vots afirmatius de la CUP, per qui no ha volgut parlar."Tindrem ple i els acords i posicions dels diferents grups les explicaran ells", s'ha limitat a explicar, així com ha assegurat que la renúncia a l'acta de Carles Puigdemont i Toni Comín "no és l'escenari" que hi ha sobre la taula. Poder exercir els seus dos vots, en tot cas, no permetria investir Turull, si la CUP no es mou de l'abstenció, ja que tan sols permetria una majoria simple, insuficient en primera volta.Sigui com sigui, Pujol ha exposat que calia "fer era activar tots els mecanismes i posar sentit comú en el dia de demà" i, per això, "el president Torrent ha actuat amb celeritat". "Hem acabat resolent una solució que era complicada", ha subratllat, per tal de poder "exercir la sobirania del poble de Catalunya". D'aquesta manera, ha posat en valor la flexibilitat de JxCat per tal de renunciar les candidatures de Carles Puigdemont i Jordi Sànchez i ha assegurat que Turull "és un excel·lent candidat i serà un gran president". De fet, ha confiat en el "sentit comú que l'estat de dret estarà on ha d'estar" i el Suprem no l'empresonarà divendres.

