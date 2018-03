A presó dos homes acusats d'una agressió sexual a una menor

Dos homes de nacionalitat equatoriana han ingressat a presó com a presumptes autors d'una agressió sexual a una menor, segons ha avançat 'El Periódico' i han confirmat a l'ACN els Mossos d'Esquadra. Al costat dels dos presumptes agressors la policia va detenir una tercera persona, igualment de nacionalitat equatoriana, que ha estat deixada en llibertat per ordre del jutge. Els fets van tenir lloc diumenge al matí al barri d'Horta de Barcelona.Segons explica el rotatiu, els dos homes van acorralar la menor i la van introduir en una furgoneta, on haurien perpetrat l'agressió. Un tercer individu, conegut dels dos empresonats, va posar en alerta la policia. En un primer moment se'ls va detenir als tres, però després el jutge va deixar en llibertat l'home que havia avisat la policia per entendre que no estava involucrat en el fet. Pel que fa a la menor, va ser atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i traslladada en ambulància a l'Hospital de Sant Joan de Déu.

