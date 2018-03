Torrent programa ple d'investidura per aquest dijous en la ronda de contactes telefònics

Roger Torrent, en la compareixença d'aquest dimecres Foto: Parlament

El president del @parlamentcat m’ha trucat per demanar opinió sobre l’actual moment polític i el procés d’investidura. Li he traslladat la posició del nostre grup, contrari a forçar procediments i terminis, compromès a preservar el normal funcionament de les nostres institucions — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 21 de març de 2018

El president del Parlament, Roger Torrent, ha comunicat aquest dimecres a la tarda en la ronda de contactes telefònics amb els grups que l'objectiu és celebrar un ple d'investidura demà dijous. I el candidat assenyalat per les forces independentistes és Jordi Turull, un dels diputats citats a declarar aquest divendres al Tribunal Suprem . Per fer possible una investidura aquest dijous, caldria sumar majoria absoluta a la cambra. La CUP, per tant, hauria d'avalar el candidat.De fet, Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP han negociat durant la jornada celebrar la investidura de Jordi Turull com a president de la Generalitat demà dijous , un dia abans que el diputat hagi d'anar a Madrid -amb més dirigents sobiranistes- per conèixer el seu futur judicial. Elsa Artadi, Albert Batet i Turull, tots ells de JxCat, s'han reunit aquesta tarda amb el president del Parlament, Roger Torrent, per avaluar el nou escenari. Aquest vespre, la formació també ha celebrat una reunió al Parlament -amb connexió telemàtica amb Carles Puigdemont- per estudiar els nous passos a fer.Des del mes d'octubre, qualsevol decisió política transcendent que es pren a Catalunya no es pot materialitzar de manera automàtica, sinó que cal esperar a saber quin moviment fa el Tribunal Suprem. L'últim exemple ha arribat aquest dimecres, quan el magistrat Pablo Llarena ha decidit citar per divendres Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Marta Rovira, Carme Forcadell i Jordi Turull -tots ells diputats- per revisar si entren o no a presó i comunicar si estan processats -o no- per un delicte de rebel·lió.En la seva conversa telefònica, Inés Arrimadas li ha retret a Torrent que és "una vergonya" que l'independentisme continuï "degradant" el Parlament. La líder de Ciutadans li ha etzibat que la cambra catalana no pot ser l'escenari del "show del procés" i ha criticat la celeritat per convocar el ple d'investidura d'un candidat que afronta una "greu" situació judicial.

