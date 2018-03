Les primeres paraules de Sànchez després de renunciar a la investidura

No oblidaré la lliçó de determinació de l'1 d'octubre, els seus valors democràtics i no violents. Mantinc el compromís de servir el país i els meus conciutadans #llibertat pic.twitter.com/NpLhlyeY3I — Jordi Sànchez (@jordialapreso) March 21, 2018

En plenes reunions i corredisses per replantejar la investidura després de la decisió del Suprem, Jordi Sànchez ha fet una piulada a Twitter per deixar clar que manté "el compromís de servir el país" i els seus conciutadans. Sànchez, a l'espera que l'alt tribunal decideixi si el deixa en llibertat, ha reivindicat l'1-O, "els seus valors democràtica i no violents"."En plena harmonia amb el president Puigdemont, et demano que donis per retirada la meva candidatura a la presidència de la Generalitat. Crec, sincerament, que és el millor servei que ara puc fer pel país. La generositat que va tenir el president Puigdemont el passat 1 de març per facilitar la constitució d'un govern el més aviat possible, ara m'obliga a mi. I ho faig convençut que cap altra decisió pot aportar una millor solució". Amb aquestes paraules Jordi Sànchez, número dos de Junts per Catalunya, ha renunciat a la investidura i ha deixat pas a Turull.Sànchez, que està empresonat a Soto del Real , assegura en la missiva que des del 22 de desembre -el dia després de les eleccions- està "compromès" amb la concreció del mandat de les urnes, la constitució d'un Govern i "evitar noves eleccions". "De fet, no intentar la sessió d'investidura i renunciar a l'elecció d'una presidència per liderar un nou executiu seria un error imperdonable, de greus conseqüències per la ciutadania,de danys irreversibles per l'autogovern i contradictori amb els valors republicans que defenso", ressalta l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC)."És l'obligació de les 135 persones que conformem el Parlament trobar i transitar sense pors en els ponts i camins del diàleg. I això només serà possible si prèviament hi ha un acte de reconeixement recíproc, honest i sense apriorismes. Sense renúncies a les pròpies idees i amb la legitimitat de les urnes. Hem de defensar conjuntament i sense excepcions que el Parlament sigui l’espai on totes les veus, opinions i propostes puguin ser exposades i escoltades", afegeix el dirigent sobiranista.

Escrit de renúncia de Jordi Sànchez by naciodigital on Scribd

