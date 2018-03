Bosch també es desmarca de la proposta de Graupera: «L'únic candidat que hi ha soc jo»

Alfred Bosch Foto: Adrià Costa

El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, no pensa renunciar per ara a ser el candidat republicà al consistori a les pròximes eleccions municipals del 2019, malgrat la proposta del periodista i filòsof Jordi Graupera de celebrar unes primàries per articular una candidatura unitària de l'independentisme . "De moment, l'únic candidat que hi ha a l'alcaldia de Barcelona es diu Alfred Bosch. No n'hi ha cap més. I, per tant, jo haig de respondre davant d'aquesta petició que m'ha fet la gent d'ERC", ha assegurat aquest dimecres en una entrevista al diari El País Bosch ho ha dit l'endemà que Graupera presentés la seva proposta, i que la CUP també se n'hagi desmarcat . El republicà ha recordat que a ERC ja han celebrat unes primàries, a les quals ell va ser l'únic candidat, i espera que la resta també les facin i les culminin –cita Graupera, el PDECat i la CUP-, i llavors els republicans estudiaran si cal tirar endavant una candidatura unitària. "Els desitjo que puguin endreçar el panorama i decideixin qui es presenta i qui no", assevera, i remarca que ERC aspira "a ser la paret mestra de l'aposta alternativa" a Ada Colau.

