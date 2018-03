Detinguts dos germans perruquers per agredir un home amb unes tisores a Amposta

Dos germans que regenten una perruqueria a Amposta van ser detinguts aquest dimarts pels Mossos d’Esquadra per un presumpte delicte de lesions. Un dels detinguts li hauria clavat unes tisores a un home, a qui l'altre germà retenia, amb el qual estaven discutint, segons han confirmat els Mossos.L'agressió, que es va produir davant la perruqueria que regenten els detinguts, al carrer Beat Oriol, haurien començat quan l’agredit va trobar-se danys al seu vehicle, tal com va denunciar en una trucada al 112 i va sospitar qui n’havia estat l’autor. Tot seguit, segons informa el Diari de Tarragona, va dirigir-se a l’establiment de perruqueria per recriminar els fets a un dels germans. La discussió es va anar encenent i es va traslladar al carrer.Allà, un dels perruquers va immobilitzar l’home, i l’altre li hauria clavat unes tisores a l’esquena. La víctima va ser atesa inicialment per una ambulància del SEM al carrer i després va ser traslladada a l’hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Els Mossos d’Esquadra van ser avisats de l’agressió i van detenir als dos perruquers com a presumptes autors d’un delicte de lesions.

