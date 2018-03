Una pancarta en suport als presos provoca una renúncia al govern de Torredembarra

Un mural en suport als presos polítics Foto: Adrià Costa

L'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, i el regidor a l'Ajuntament de Torredembarra, Jordi Solé, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

Jordi Solé renuncia al càrrec de primer tinent d'alcalde de Torredembarra. La decisió del cap de llista del PSC en les últimes eleccions arriba després del desacord que hi va haver amb el grup municipal en la votació d'una moció que instava a l'equip de govern a instal·lar una pancarta en suport als presos polítics. Solé va ser l'únic del grup que es va abstenir en la votació. La resta es va posicionar clarament en contra.El mateix socialista afirma que no pot representar com a primer tinent d'alcalde els electors que els van escollir i per això, considera que és el moment de fer un pas al costat. En declaracions aha apuntat que "les meves pròpies conviccions i les qüestions personals" no li van permetre votar en contra perquè membres de la seva família i coneguts van ser perseguits, exiliats i van patir el règim franquista. I per altra banda, ha afirmat que les seves conviccions polítiques no el van deixar que votés "sí". L'abstenció era l'única via per mostrar que "no crec que sigui just que estiguin a la presó" i menys encara, sense un judici, ha afegit.En aquest sentit ha recordat que les paraules de "presos polítics porten una connotació molt profunda perquè voldria dir que estaríem vivint en una dictadura" però considera que els partits independentistes tenen "dret a defensar els seus companys, a expressar-se lliurement i a demanar el seu alliberament".La renúncia no fa trontollar pràcticament res al govern municipal. Valeriano Pino, que ja és el portaveu del PSC, passarà a ser el primer tinent d'alcalde i exercirà de batlle en funcions durant les absències d'Eduard Rovira. Tant Pino com Solé mantenen les regidories actuals.L'alcalde rebutja que hi hagi cap crisi en el govern local i apunta que això és un "fet intern" de partit. La decisió de Jordi Solé s'ha consensuat aquest matí en la Junta de govern local, segons ha afirmat l'edil.Solé ha explicat a aquest mitjà que no es presentarà a les properes eleccions municipals però ha afirmat que aquesta decisió no té res a veure amb la seva renúncia. El socialista ha recordat que el consistori va aprovar un codi ètic en el qual només es permet als polítics exercir durant vuit anys i Solé els compleix en aquest mandat. "Jo vaig votar a favor d'aquest codi perquè el que facis en vuit anys no ho faràs en dotze", ha sentenciat. A més, considera que ha arribat el moment que entri sàvia nova al consistori.Si finalment es materialitza, el PP ho portarà al Defensor del Poble. La portaveu dels populars, Núria Gómez, ja va anunciar que prendran mesures perquè l'alcalde rectifiqui i "no apliqui aquesta mesura". Segons Gómez, aquesta moció "aparta a l'Ajuntament de ser una administració de tots per passar a ser una administració exclusivament independentista".