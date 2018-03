Lluís Gavaldà: «El cartell musical d'enguany és el més estel·lar de la història del Minipop»

"És el cartell més estel·lar de la història del Minipop"

Lluís Gavaldà, director musical del Minipop Foto: Jonathan Oca

Lluís Gavaldà, director musical del Minipop, assegura que el cartell d'enguany és el més "estel·lar" de la història del festival. Destaca que no volen ampliar el nombre d'entrades perquè volen mantenir la qualitat del certamen. Recorda que segueixen apostant i donant suport a músics locals, tant emergents com consolidats. Amb un to de broma, l'excantant dels Pets comenta que la UEFA ha canviat la data de la final de la Champions League perquè sempre coincideix amb el Minipop i perden espectadors perquè van al festival tarragoní.- Crec que és el cartell més estel·lar de la història del Minipop. No és que hagi estat una pensada sinó que ha sorgit així, ja que cada any tenim sorpreses agradables i de no tant, amb gent que pot venir i gent que no. Enguany, però, hem tingut la gran sort, que tres caps de cartell que feia molts anys que els hi anàvem al darrere i al final hem pogut convèncer-los perquè vinguessin. Aquests són Joan Miquel Oliver -d'Antonia Font-, La Iaia i Mishima.- I tant, hi ha altres propostes que sorprendran molt al públic. Estic especialment content que vingui en Ferran Palau, el disc que ha fet és una autèntica meravella i estic convençut que en aquestes llistes famoses dels millors discos de l'any, el seu últim treball hi serà. I després hi ha el vessant de fer d'aparador d'artistes emergents, on podem incloure els Da Souza de Mallorca, Intana -que és una proposta intimista molt original- i també els Mareta Bufona, que són del planter inesgotable de Vilanova i que fan un pop-rock que tenen unes lletres molt divertides. I finalment, tindrem Renaldo i Clara, que és una barreja de les dues coses. Van venir en la segona edicio i ara, en la vuitena, ens han demanat si podien venir per fer una espècie d'acte d'amor cap al festival.- Doncs entre altres coses, que hi haurà música el diumenge, Tocarà en Joan Masdéu. Això vol dir que hi haurà música en directe els tres dies. i no dos com fins ara. També tindrem la sessió de discjòqueis que anirà a càrrec del grup emergent que són els Trau, que farà una sessió amb música dels 60 i a part els Panda, que són els discjòqueis residents del festival. Per altra banda, tindrem al Juanjo Saéz amb els "Heavies tendres". També hi haurà molts més tallers -en tindrem de cuina-, l'espai nadó i la discoteca silenciosa.- Aquest any també les esgotarem. Les 1.000 anticipades, per primer any, ja les hem esgotat abans de presentar el cartell musical. Això ens fa pensar en unes expectatives que són molt engrescadores. Penjarem el cartell de no hi ha entrades, segur.- Sí, no volem portar més gent perquè som molt conscients del públic que tenim. El públic que som és gent que porta nens, són pares, fills i avis i volem que la sensació sigui agradable, que no sentin ofec. Podríem fer més diners venent més entrades però això aniria en contra de la qualitat del festival. No volem que la gent vingui als concerts i ho vegi de lluny, volem que la gent gairebé pugui olorar els músics.- I tant que han sortit més "nòvies" però l'esponsorització del festival és més aviat de tipus microesponsor, és a dir, moltes empreses amb una aportació modesta. L'Ajuntament ens ajuda i amb la regidoria de Turisme estem molt contents. En aquests dos últims anys hi ha hagut una millora. Amb l'aforament que tenim i amb l'entrada tan econòmica, no podem autofinançar-nos, que seria la nostra finalitat. Per altra banda, creiem que les empreses que ajuden no estan pagant el festival sinó que estan ajudant al fet que el públic de Tarragona no hagi de pagar l'entrada que realment valdria un festival d'aquesta categoria.- La nostra finalitat i el que ens dona plaer, no és la quantitat de gent, que és com una obsessió que té tothom, sinó que la gent que surti del festival surti amb la cara que fa. Contents i amb un somriure d'orella a orella. El fet d'exhaurir les entrades anticipades vol dir que anem bé. No ens calen 1.000 persones més, ja que no ho fem per fer diners. Ho fem perquè tenim la idea boja de posicionar Tarragona com un lloc de referència dels festivals musicals de Catalunya i això faltava. Crec que ja ho hem aconseguit. Un estudi de carrer que vam fer deia que més del 25% dels assistents al festival vénen de Lleida i del País Valencià i això és molt positiu pel territori.- És cert però també hem de donar-los suport perquè aquest món és una carrera de fons. Volem apostar per artistes emergents però barrejar-los amb artistes consolidats que també els ajudin a tenir un públic més nombrós.- (Somriu) Sempre hem tingut una lluita amb la Champions League. No sé per què la UEFA té la mala idea de programar la final de Champions quan fem el Minipop i això ens ha comportat més d'un maldecap. Més d'un culer ha hagut de fer filigranes per poder gaudir de les seves dues passions, que són el Minipop i el Barça. I també s'ha viscut alguna celebració del Madrid en ple Minipop que vulguis o no, també no deixa de ser una cosa ben curiosa. Enguany però, la cosa ha canviat. Hem fet negociacions amb Infantino (president de la FIFA) i hem aconseguit que canviïn la data de la final. Diuen que és perquè hi ha el mundial però no té res a veure, és perquè hem arribat a un acord perquè es ressentien molt a la final de la Champions, ja que no hi havia la gent que esperaven perquè era culpa del Minipop.- Sí, estic enfeinat enguany. Estic molt il·lusionat perquè és un projecte que fa tres anys que hi estic treballant. Després de picar molta pedra al final ha pogut cristal·litzar. És com el programa de la meva vida, ja que sempre havia volgut fer un programa de música a TV3. La idea és acostar la música pop al públic en general. Explicar les cançons per dintre, d'on venen, d'on surten, quines característiques tenen i que li passava al músic quan les va compondre. Fer de les cançons que hem escoltat sempre, escoltar-les d'una altra manera. Aquesta és la idea de "El celobert". És com el programa que faig a l'iCat però per la televisió. - El posaran en antena a partir del setembre.- No perquè "El celobert" és una aposta interna de TV3. No està fet per cap productora i darrere tinc un equip de professionals de TV3, que són el pinyol del programa i n'estic molt content.

