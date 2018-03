​VÍDEOS Centenars de taxistes es manifesten a Sants contra la permissivitat amb Uber

Els taxistes han dut taüts amb el nom d'Uber i Cabify. Foto: Gerard Fageda

Els taxistes de Barcelona han tornat al carrer en protesta contra el servei d'Uber i Cabify amb la primera gran manifestació d'enguany a la capital catalana. Centenars s'han concentrat als voltants de l'estació de Sants per exhibir davant del Departament de Territori i Sostenibilitat el seu malestar per la permissivitat amb aquestes empreses. Territori és el responsable d'atorgar o denegar les llicències de vehicles de lloguer amb conductor (VTC), amb les quals funcionen aquestes companyies. Els taxistes asseguren que els fan "competència deslleial" perquè ofereixen un servei molt similar al seu amb menor regulació Els manifestants han partit de la plaça de Joan Peiró amb una marxa a peu que ha passat pel costat de l'estació de Sants, la plaça Països Catalans, el Departament de Territori, l'avinguda Roma i el carrer Entença. Com si es tractés d'una processó de Setmana Santa per mostrar que estan "de dol" per la tornada d'Uber a la capital catalana, han dut espelmes, han encès bengales i han exhibit dos taüts amb els noms d'Uber i Cabify. Han cantat que "això és l'infern" i "guerra, guerra, guerra, si això no s'arregla".La marxa l'han convocat les associacions Élite Taxi, Pak Taki, Anget i Taxistas Latinos Unidos, una setmana després que Uber torni a operar a la ciutat . Es queixen de la "desídia de la Generalitat" a l'hora d'inspeccionar les empreses que operen amb VTC "prestant el servei de taxi", cosa que adverteixen que és "totalment il·legal". Subratllen que a Madrid s'han imposat més de 4.000 sancions a aquests vehicles, mentre que a l'àrea metropolitana amb prou feines han estat 100, però cap a les dues empreses que incompleixen sistemàticament la normativa.També asseguren, mitjançant un comunicat , que entre el 2017 i el que va d'any més de 1.000 taxis "han sofert danys provocats presumptament per aquestes empreses", i fins i tot el passat cap de setmana va aparèixer cremat un cotxe d'un taxista. "Els taxistes ens sentim impotents davant l'ofensiva violenta que sofrim tant en l'intrusisme cap al nostre treball, com en els carrers, sent víctimes d'atacs indiscriminats cap als nostres companys i els seus vehicles", han remarcat.Uber torna a funcionar a la capital catalana des del 13 de març, i dos dies després els taxistes ja van realitzar la primera acció de protesta, que va consistir a bloquejar l'estació del Nord d'autobusos perquè hi treballa Alsa : una de les seves filials és la que opera els cotxes d'Uber a la capital catalana. Els taxistes han anunciat que a partir d'aquest dijous es concentraran a les estacions del Nord i de Sants tots els matins de manera indefinida.Amb aquestes protestes volen denunciar "que el grup Alsa practica l'intrusisme en altres sectors, subministrant les seves VTC a empreses que incompleixen la normativa sistemàticament". No obstant això, descarten per ara fer vaga perquè asseguren que confien en l'Àrea Metropolitana (AMB) i el seu compromís amb el nou reglament metropolità per limitar les VTC. El govern metropolità ha promès fins i tot que no donarà llicències a Uber

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)