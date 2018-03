Colau visita els «Jordis» i Forn cinc mesos després del seu empresonament

Ada Colau amb les parelles de Cuixart, Sànchez i Forn Foto: Jordi Bes

La solució per Catalunya passa per recuperar l’autogovern, tancar ferides, bastir ponts i tornar al diàleg entre els què discrepem. La judicialització de la política i els empresonaments només ens allunyen d’aquesta solució i aprofundeixen la fractura (2/2) — Ada Colau (@AdaColau) 21 de març de 2018

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha visitat aquest dimecres els líders sobiranistes empresonats a Estremera i Soto del Real. Ho ha fet cinc mesos després del seu empresonament i, tal com ha explicat en un parell de piulades, s'ha vist amb Forn, Sànchez i Cuixart, però no ha pogut fer-ho amb Oriol Junqueras. Colau ha denunciat que és "injust" i "cruel" que estiguin en presó preventiva, a "centenars de quilòmetres de casa seva".La batllessa de la capital catalana ha exigit el seu alliberament com més aviat millor i, també a través de Twitter, ha denunciat la judicialització de la política a l'estat espanyol. "La solució per Catalunya passa per recuperar l'autogovern, tancar ferides, bastir ponts i tornar al diàleg entre els què discrepem", ha assenyalat.És la primera visita de Colau en els cinc mesos que fa que Junqueras, Forn, Cuixart i Sànchez viuen entre reixes. Ara bé, en representació del govern de Barcelona, a mitjans de gener, ja van anar fins a Estremera i Soto del Real Gerardo Pisarello i Jaume Asens.

