Els diputats de JxCat aborden la incertesa sobre la investidura en una reunió al Parlament

El grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat) va agendar ahir a última hora una reunió per aquest dimecres a les vuit del vespre en la qual el principal punt de l'ordre del dia era situar oficialment Jordi Turull com a candidat a la presidència de la Generalitat. Les circumstàncies judicials, un cop més, han influït en les decisions rellevants de l'independentisme i han condicionat la cita dels diputats de Puigdemont, que han tractat què fer davant la possibilitat que Turull pugui ser privat de llibertat aquest mateix divendres pel jutge Pablo Llarena , del Tribunal Suprem.La cita s'ha celebrat a partir de les vuit de la tarda a la sala de grups de la cambra catalana, habitual per aquest tipus de trobades, i està previst que duri tres quarts d'hora com a molt. En acabar, Elsa Artadi, presidenta del grup parlamentari, atendrà els mitjans de comunicació.La jornada parlamentària ha arrencat amb la compareixença de Torrent, que ha anunciat la renúncia de Jordi Sànchez, el segon candidat proposat per JxCat, i la posada en marxa imminent d'una nova ronda de contactes per avaluar els suports de Turull. "És el moment d'avançar. És hora de recuperar les institucions i de foragitar el 155", ha proclamat el president del Parlament durant la seva intervenció.Sànchez ha enviat una carta a Torrent per comunicar formalment la seva renúncia a ser candidat davant "la reiterada vulneració dels seus drets" per part dels tribunals. "Et demano president que, de manera immediata i després de les consultes oportunes, convoquis la sessió d'investidura perquè la ciutadania recuperi un Govern legítim i just", diu l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) a la seva missiva, que ha estat llegida pel propi Torrent durant la compareixença.Un cop Llarena ha citat Turull, Josep Rull, Marta Rovira, Dolors Bassa, Raül Romeva i Carme Forcadell, les reunions s'han començat a precipitar. Una de les més rellevants s'ha produït a mitja tarda, quan Artadi, Pujol, el virtual candidat i el seu advocat, Jordi Pina, s'han reunit amb Torrent al seu despatx.

