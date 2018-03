Qui és qui a la judicatura catalana: els jutges guanyen protagonisme

Miguel Ángel Gimeno, director de l'Oficina Antifrau Foto: Isaac Meler

Miguel Ángel Gimeno és l'actual director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, tot i que bona part de la seva reputació es va edificar, del 2010 al 2015, en l'etapa com a president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Situat en el sector progressista, és membre de l'associació Jutges per la Democràcia, on va exercir durant un temps com a portaveu. Al llarg del seu mandat al TSJC, va avisar que la situació de Catalunya era "molt crítica". No va assumir el judici del 9-N: va ser víctima de les decisions del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que va relegar-lo del càrrec, recriminant-li -a instàncies del seu president, Carlos Lesmes- una actitud massa transigent. En el seu mandat al TSJC va haver d'afrontar decisions espinoses, com el degoteig de demandes en relació a la immersió lingüística, una matèria sensible. La seva mà esquerra el va acabar conduint a l'Oficina Antifrau després de l'etapa convulsa de Daniel de Alfonso.