El govern espanyol veta una llei per estendre l'ús de les llengües cooficials arreu de l'Estat

El govern espanyol, al Congrés Foto: La Moncloa

El govern espanyol ha vetat una llei impulsada per ERC per estendre l'ús de les llengües oficials diferents al castellà (català, euskera, gallec) arreu de l'Estat. El govern del PP no ha accedit ni a iniciar la tramitació de la proposta de llei i ho argumenta perquè suposaria una desviació pressupostària (article 134 de la Constitució). El govern espanyol ha fet arribar als republicans un informe extens on detalla els costos que tindria per a l'Estat aplicar la llei als diferents àmbits administratius. Per exemple, calcula que cada traductor que caldria contractar tant a les comissaries, com a l'àmbit de la justícia o de l'atenció ciutadana (entre d'altres) pujaria pràcticament a 2.400 milions d'euros anuals.El govern espanyol ha vetat la tramitació d'una proposició de llei orgànica de protecció, promoció i declaració d'oficialitat de les llengües diferents al castellà. El govern espanyol s'empara en un article de la Constitució que els permet vetar la tramitació d'una llei si suposa desviació pressupostària.En un informe, detalla els diferents costos que implicaria aplicar aquesta llei que proposa ERC, i posa l'èmfasi especialment en la creació de milers de llocs de treball per a traductors. Calcula que tindrien un sou anual de 35.061,94 euros i que, en total, el cost podria arribar als 2.400 milions d'euros en tots els àmbit d'aplicació de la nova llei.A banda, calcula que, com a mínim, caldrien 100 milions d'euros més en programari informàtic. També hi sumen el cost que repercutiria en les 218 representacions obertes a l'estranger (la majoria, ambaixades), on calcula que caldria contractar dos traductors de català i valencià, dos d'euskera i dos de gallecs, als quals cal sumar 563 traductors d'occità. Per tant, el govern espanyol calcula que caldria contractar a centres internacionals 1.944 traductors. El cost d'aquests funcionaris a l'exterior superarien els 68 milions d'euros, segons l'informe.El govern espanyol també calcula que en l'àmbit judicial l'aprovació de la llei repercutiria en uns 733 milions d'euros, ja que també caldria contractar milers de traductors (entre 5.259 i 21.036).En l'àmbit dels registres públic, el cost calculat pel govern del PP seria de d'uns 290 milions. També hi sumen els que caldria contractar a les comissaries de la policia estatal (240 arreu de l'Estat) i de la Guàrdia Civil (1.996), que arribarien als 940 milions.La llei també afectaria l'àmbit de les infraestructures, amb necessitat de senyalitzar carreteres, ports o vies de tren. Entre d'altres, calcula que els costos únics entre 26 i 417 milions d'euros. Els costos anuals es calculen entre 3 i 6 milions d'euros. Pe que fa al Ministeri d'Ocupació, segons l'Estat, seria de d'uns 278 milions anuals. Pel que fa a l'atenció pública, el cost podria ascendir als 14 milions anuals, i pel que fa al Ministeri d'Economia també es calcula en 39 milions.

