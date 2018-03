La recepta de Fachin si es confirma «el cop d'estat judicial contra el Parlament»

Si es confirma el cop d'Estat judicial sobre el Parlament de CAT

> Eleccions

> ÚNIC PUNT "PROU DICTADURA"

> ARRASAR

> Tornar a convocar.

Així fins que caigui el Règim del 78. Cap altre projecte polític es pot portar a terme en mig d'aquesta dictadura franquista. — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 21 de març de 2018

Albano Dante Fachin considera que la citació de Turull i cinc diputats més per comparèixer novament davant el jutge Pablo Llarena , que els comunicarà si els envia a la presó o no, forma part del "cop d'Estat judicial sobre el Parlament de Catalunya". Un cop d'Estat que es confirmaria en cas que el magistrat instructor de la causa contra el procés català decidís tancar-los entre reixes, just quan el nom de Turull agafava força com a candidat de les forces independentistes a la presidència.Si arriba aquest escenari, l'exlíder de Podem Catalunya considera que l'única solució passa per les urnes. Convocar eleccions, denunciar "la dictadura", arrasar i, en cas de no aconseguir un canvi substancial de la situació, tornar a convocar.Fachin defensa que així sigui "fins que caigui el Règim del 78". "Cap altre projecte polític es pot portar a terme en mig d'aquesta dictadura franquista", conclou.

