Presó sense fiança per a l'home que va retenir prop de sis hores la dona del cònsol de Mali

El jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona ha acordat aquest dimecres presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home que va retenir prop de sis hores la dona del cònsol de Mali a la seu del consolat a Barcelona, per reclamar que el cònsol li atorgués un visat. La causa està oberta pel delicte de detenció il·legal i té, precisament, l'agreujant de fixació de condició, perquè l'objectiu de la retenció era l'obtenció del visat que li havia d'expedir el cònsol.Els fets van tenir lloc dilluns al número 126 de l'Avinguda Josep Tarradellas de Barcelona. A les tres de la tarda, un ciutadà de Mali va prendre com a ostatge la dona del cònsol d'aquest país africà a Barcelona i va reclamar que li donessin el visat. Després de diverses hores de negociació, la policia va aconseguir detenir-lo sense que ningú resultés ferit.

