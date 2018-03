El vicepresident del Parlament crida a «plantar cara a la dictadura dels jutges»

Tots a una, els 70 diputats i els 2,1 milions de votants plantant cara a la dictadura dels jutges. És l’únic camí. — Josep Costa🎗 (@josepcosta) 21 de març de 2018

El vicepresident primer del Parlament, Josep Costa (JxCAT), ha fet una crida a avançar "tots a una" després que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena hagi anunciat que comunicarà divendres a tots els investigats per quins delictes se'ls processarà i hagi citat Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa i Marta Rovira per estudiar si els envia a presó."Tots a una, el 70 diputats i el 2,1 milions de votants plantant cara a la dictadura dels jutges", ha escrit en una piulada a les xarxes socials apel·lant a l'independentisme. "És l'únic camí", ha assegurat el diputat de Junts per Catalunya.

