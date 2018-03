Carme Riera torna a l'actualitat amb «Venjaré la teva mort»: «L'humor ens salva de tot»

La darrera incursió de Carme Riera a la novel·la negra va ser amb Natura quasi morta , ara fa set anys. Aleshores, va prometre que no hi tornaria, i potser per això l'autora s'esmerça a puntualitzar, entre somriures i complicitats lectores, que Venjaré la teva mort no és una novel·la negra, sinó color "gris fosc". Amb l'afirmació, Riera deixa clara la intenció de no revisar el preceptes clàssics del gènere, sinó fer-hi una incursió més aviat personal. "És una novel·la molt accentuada per l'aspecte humorístic. L'humor ens salva de tot, i te n'adones a mesura que et fas gran".Sota el camuflatge d'aquest to humorístic, a voltes sarcàstic, Riera fa emergir a la seva darrera obra un tema de fons molt seriós que fa que el divertimento vagi per uns camins diferents als esperats. Hi ajuda que la novel·la compti amb una rica galeria de personatges formada per gent aparentment normal, de classe mitjana, lluny dels preceptes habituals de classe que s'han fet arquetípics al gènere. La protagonista és l'exdetectiu Elena Martínez, una dona "independent, soltera i moderna", que rememora un cas antic on va ajudar a condemnar dos innocents. I com viu, des d'aleshores, amb un sentiment de culpa.Martínez es fa càrrec d'un cas en el qual les primeres pistes són una valuosa col·lecció de caganers i una curiosa esquela en clau, que la porten a recórrer una fosca trama que escampa els seus tentacles per tot Catalunya. El resultat és una novel·la molt personal, amb un gran personatge femení. "Considero el feminisme com una qüestió moral, al mateix nivell de la lluita contra el racisme", afirma, assenyalant el pes d'una protagonista que s'ajusta a les pulsions de la societat d'ara, en ple 2018.Una protagonista que presenta molts altres punts destacables, com el fet de l'origen. "M'ho he passat molt bé donant veu a una persona que no té gaire a veure amb mi: gallega, que viu a Barcelona, que ha nascut a l'Hospitalet i que és una detectiu frustrada. M'agradava que els seus orígens fossin de fora, per establir una distància inicial". En aquest aspecte, és força clau l'ús que fa de la llengua la protagonista. "Et porta a una acció molt dinàmica", constata. "En això, sí que té molt de novel·la negra, en l'agilitat de la manera d'expressar-se".També en com s'endinsa en una part fosca de la societat, dissortadament oculta en la "normalitat" del dia a dia. Pot ser la corrupció, la violència de gènere o la pederàstia, que "és espantosa i fa por" i que les xarxes socials ha ajudat a fer-la molt més present en la societat actual. Són alguns dels temes que van aflorant en una novel·la lligada als temps que vivim, tan "contemporània" com per tractar, també, les relacions de parella i les relacions entre pares i fills. Són alguns dels motius de les "mancances" d'una era massa precipitada, on hem de fer el possible per rescatar de l'oblit tot allò pel qual encara val la pena lluitar.© Carme Riera© Edicions 62, 2018

