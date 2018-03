La CUP ajorna la conferència d'aquesta tarda arran de la citació del Suprem

Vergonzoso es que Pedro Sanchez proponga subir el sueldo de los diputados

en un 0,25% en solidaridad con los jubilados, cuando su sueldo es de

9.000 euros al mes. En la manifestación de Sociedad Civil Catalana del

18-3-2018 no acudieron ni Sanchez, ni Josep Borrell,(el exministro

sociolisto que fué declarado "persona non grata" en su pueblo natal),

para apoyar la "unidad" de España y menospreciar a los independentistas.

Cambiando de tema. Montoro: "En España no se persigue a nadie por sus

ideas, sólo a quién incumple la ley". Decimos nosotros: la ley que

interpretan a su libre albedrío e incumplen cada día que pasa los

corruptos del Partido Podrido?. Esta gentuza deberían estar todos en la

cárcel. Martín Pallín, exfiscal del Tribunal Supremo: "No hay sedición,

ni rebelión, bajo ningún concepto. Llarena, Lamela y Sanchez Melgar

están haciendo una 'prevaricación de libro' y deberían dimitir o ser

apartados de la carrera judicial". Después de la retirada de Jordi

Sanchez, se perfila a Turull como candidato a la presidencia de la

Generalitat. La oposición sigue criticando que se proponga a una persona

imputada en el 1-O y de la cúpula del PDECat que además participó en los

recortes en Cataluña. Para el que no lo sepa o no lo quiera saber, les

recuerdo que los recortes son obra y gracia de la asfixia económica a

que nos someten inexorablemente desde Madrid. Cataluña aporta 16.000

millones de euros a las arcas estatales cada año que se reparten entre

todas las Comunidades deficitarias, que son casi todas. Intolerable.

Som República !!*!!