La crítica de Rull al setge judicial d'Espanya contra l'independentisme

El jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha citat divendres a les 10.30 els consellers Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa i Raül Romeva, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i la secretària general d'ERC, Marta Rovira per estudiar si els envia a la presó . Tots ells són actualment diputats i estan en llibertat provisional després de pagar les respectives fiances.Poca estona després de fer-se pública la notícia, el diputat de Junts per Catalunya Josep Rull ha criticat la manera d'actuar del magistrat Llarena i ha assegurat que s'ha assebentat de la citació al Suprem a través dels mitjans de comunicació. Com és habitual en aquest 'Estat de Dret', hores d'ara ni els nostres procuradors ni els nostres advocats no en saben res formalment", ha publicat.En aquest sentit, el conseller de Territori i Sostenibilitat destituit pel 155 ha remarcat que, en qualsevol cas, "hi anirem amb el cap ben alt".

