Puigdemont i Gabriel es reuneixen per «conjugar esforços» en la internacionalització del procés

Carles Puigdemont i Anna Gabriel es van reunir aquest dimarts a Suïssa per analitzar el context polític existent a Catalunya. La trobada, segons fonts de Junts per Catalunya (JxCat) i de la CUP, va ser "cordial" però també "de treball". Hi van compartir "anàlisis i propostes per conjugar esforços en la internacionalització del cas català i en la greu vulneració de drets civils i polítics per part de l'estat espanyol".Gabriel fa unes setmanes que resideix a Suïssa , on va viatjar dies abans de la citació que tenia al Tribunal Suprem en relació a la seva implicació en el procés. Puigdemont és des de diumenge al país helvètic, en el qual ha participat aquest dimecres en un tens debat sobre la independència de Catalunya.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)