«Hem estat a punt!»: l'esquela d'Oriol Domènec a la seva muller amb crítica als líders independentistes

Oriol Domènec. Foto: Adrià Costa

L'esquela publicada per «La Vanguardia»

El metge català i ferm defensor de la independència de Catalunya i de 95 anys, Oriol Domènec, va dedicar una esquela de La Vanguardia a la seva muller, Mercedes Elizalde, traspassada el 2013. "Hem estat a punt de tocar-ho!", comença el text, que va ser publicat al diari del Grup Godó aquest mateix dilluns 19 de març.Tot i això, també té paraules de crítica per als líders independentistes: "El dictat dels seus ‘principis’ i el personalisme de la seva mediocritat han passat per sobre de l’interès de Casa Nostra arrossegant els nostres desitjos i les nostres il·lusions", reflexiona, per acabar assegurant que tard o d'hora el seu anhel es farà realitat: "Uns altres vindran i guanyaran". "Esperant de tornar aviat al teu costat", conclou.Oriol Domènec és també conegut per la seva lluita antifeixista ja des dels anys 40, quan va formar, amb altres estudiants de la Facultat de Medicina de la UB, els Grups Nacionals de Resistència. Més tard, quan va ser descobert per la policia franquista, va ser empresonat. Un altre exemple de la seva implicació amb la llibertat de Catalunya va tenir el lloc durant les consultes sobiranistes durant el 2010. Aleshores va dur a terme xerrades i campanya per diverses localitats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)