Rescatades tres persones en caiac que anaven a la deriva a prop de Tamarit

El Servei Marítim de la Guàrdia Civil de Tarragona, ha rescatat tres tripulants de dues embarcacions tipus caiac que es trobaven a la deriva a causa del fort vent que castiga les costes de Tarragona.Els dos caiacs es trobaven fora de control a 2 milles nàutiques de la costa, davant de Tamarit. L'embarcació Riu Francolí es trobava realitzant tasques de vigilància de la costa, a l'altura d'Altafulla, ha observat que els tripulants dels caiacs tenien seriosos problemes per tornar a la costa. Davant d'aquest fet, el patruller de la Guàrdia Civil s'ha dirigit cap al lloc per a rescatar les tres persones, que estaven esgotades de batallar contra el vent per tornar a la costa. Un cop rescatats, se'ls ha atès perquè presentaven símptomes d'hipotèrmia. Les persones han estat traslladades al port de Torredembarra.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)