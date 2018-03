Albiol demana posposar la ronda de contactes fins a «conèixer el futur judicial de Turull»

El president del PPC, Xavier García Albiol, ha demanat al president del Parlament, Roger Torrent, que posposi la ronda de contactes per la investidura "fins a conèixer la situació i el futur judicial de Jordi Turull", després que el seu nom hagi sonat com a possible nou candidat.Albiol ha valorat així a través de les xarxes socials el fet que el jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena hagi citat aquest divendres els consellers destituïts Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa i Raül Romeva, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i la secretària general d'ERC, Marta Rovira, per estudiar si els envia a la presó.D'altra banda, Torrent ha anunciat que aquest dijous farà una nova ronda de contactes per proposar un candidat a la investidura, després que Jordi Sànchez hagi presentat la seva renúncia.

