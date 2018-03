Canvis a la Patum per millorar-ne la seguretat

Berga sabrà aquest any on i quan peten absolutament tots els fuets de la Patum. En l'última sessió del patronat de la Patum va acordar-se que els fuets anirien enumerats per tal de garantir-ne la traçabilitat i reforçar la seguretat entorn del material pirotècnic que s'utilitza a la festa, com va explicar NacióDigital . La regidora de Patum, Mònica Garcia, ha detallat ara que això es fa per un enduriment dels requisits que hi posa la delegació del Govern espanyol que exigeix saber “a quin acte fem petar els fuets, quina comparsa els utilitza i quina quantitat de material explosiu s'hi dedica en cada cas” en compliment de la normativa vigent del foc.