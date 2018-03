Fachin deixa en evidència la portaveu dels «comuns» després del nou embat judicial

Es veu que en comptes de al xalet de la Cerdanya, els polítics electes pel poble de Catalunya hauran d'anar davant el jutge. Apa, i anem fent bromes... — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 21 de març de 2018

Es que no encerten en el to ni en el que han de dir ni per casualitat. Són com un tros de quòniam. — angelsmcastells 💜💪 ✊️ (@angelsmcastells) 21 de març de 2018

"Davant d'aquesta crisi de governabilitat esperem que alguns no estiguin pensant en marxar de vacances de Setmana Santa al seu xalet de la Cerdanya". Així s'expressava aquest dilluns a matí la portaveu dels "comuns", Elisenda Alamany, fent referència a les negociacions entre les forces independentistes per desencallar la investidura.Aquest dimecres, poc després que el Suprem hagi citat a declarar Turull i els diputats investigats en la causa contra el procés català, Albano Dante Fachin ha retret a Alamany aquestes paraules. "Apa, i anem fent bromes", remarca amb to irònic l'exlíder de Podem Catalunya.També ha dit la seva Àngels Martínez Castells, membre de bancada de Catalunya Sí Que Es Pot en l'anterior legislatura, en un comentari en la piulada de Fachin. L'exdiputat assenyala, en referència als "comuns", que "no encerten el to ni el que han de dir ni per casualitat". "Són un tros de quòniam", conclou.

