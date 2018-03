OPINIÓ Arrimadas Walt Disney

Rateta que escombrava l’escaleta. I tocava la pandereta. Sempre tan coqueta... Bé, parem. Recordo que Minnie sempre esperava a Mickey Mouse. El seu salvador. L’heroi. El cavaller. Allà estava per rescatar-la: d’un piano suïcida a punt de caure-li damunt, o d’un gat amb dents de forquilla i ganivet... Amor. Del bo. Del de rostar el plat. Sí, ho va acabar revelant el seu pare: Walt Disney. Sí, animalets, Mickey i Minnie eren parella, estaven casats. Aquesta és la veritat. Aquesta és la realitat. Ho he recordat llegint l’entrevista de la revista Telva a Inés Arrimadas. Per ratolina? No! Per ficció, per dibuix animat.Amb aquest vestit de ball nocturn furtiu usant el Parlament de Catalunya com a passarel·la prêt-à-porter. Amb cara somiadora de carrossa carabassa taronja ciutadana. La salvadora que recupera la sabata de la Catalunya oprimida. Com escriu l’entrevistadora ja cal que us calceu: “Sus intervenciones en el parlamento catalán durante el referéndum ilegal fueron históricas”. Esclafadora, poderosa, lluitadora, valenta: “Sus adversarios políticos la temen”. Súper heroïna de dibuixos animats. Totes en una: Ventafocs, Blancaneu, Pocahontas, Sireneta, Wendy... Sempre a punt amb els súper poders de la ficció per empegar amb loctite les famílies trencades a Catalunya pel procés: “He visto cómo se rompen muchas familias, o cómo no pueden hablar de este tema o tienen discusiones muy subidas de tono. Gente que ha dejado de quedar con algunos amigos o que se ha salido de grupos de WhatsApp. Llevamos años diciéndolo y nos llamaban locos”. Gràcies Bella per combatre a la Bèstia.de vellut vermell i carmí de rondalla irreal. Hi havia una vegada... No és Catalunya: és Disney. No és Tabàrnia: és Freedonia dels Germans Marx. Matrix technicolor. Oh, benvinguts passeu passeu, de les tristors en farem fum, a casa meva és casa vostra si és que hi ha cases d’algú. Hola, Campaneta, i Alícia al país de les meravelles, i Dory, i Mulan, i Bella Dorment,... No ens ho acabarem. És la indústria de la ficció. Pinta i acoloreix. Qualsevol nit pot sortir el sol. Qualsevol nit pot sortir la realitat, la veritat. Aquí, quan diu Arrimadas: “Mi marido era nacionalista. Ahora intento apartarle de todo esto”. La desintoxicació del narcòtic. Del verí. De la metzina. De la paranoia. De la bogeria. De la malaltia. Aquest conte, a la Catalunya real, el coneixem sobradament. Són històries clàssiques. El boca-orella. Passen de generació a generació. Virals. Animals. Letals. Una (súper suau) de tantes (súper bèsties). Aquella carícia sanitària que escrivia el 1937 l’escriptor Wenceslao Fernández Florez sobre el nacionalisme català (i basc): “Más que un desarrollo saludable se trata d’una hipertrofia”.Capgrossos, orelluts, nassuts, peluts, rabiüts, ceballuts, boteruts, retorçuts, interromputs, substituts... Patim alteracions morboses en parts de l’organisme. Tenim els vasos sanguinis congestionats. Malalts, tanmateix. Ocults per contagi. Medicats per sanar-nos. Pel nostre bé, pel bé de tots. Ens ho diagnostiquen els que fan dibuixos animats. Els que protagonitzen, i ens expliquen, contes de princeses i ens diuen als reals que som ficció. Ells que, com un Peter Pan a les rebaixes de la mentida, no paren de repetir cridant, emprenyats: “Créixer jo? Mai!” Aquí viuen: al País del Mai Més.

