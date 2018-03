Puigdemont reuneix aquest vespre els diputats de JxCat després del nou embat judicial

Carles Puigdemont ha convocat per a aquest dimecres a les vuit del vespre els diputats de Junts per Catalunya al Parlament. La cita es produirà després que el Tribunal Suprem hagi citat Jordi Turull i els diputats encausats per tal de revisar si els envia a la presó . La reunió havia de servir per proposar el nom de Turull, avançat dilluns per NacióDigital, com a candidat a la investidura, però ara l'escenari és més incert.Està previst que Puigdemont comparegui per videoconferència i abordi el nou escenari després d'haver participat aquest dimecres en un tens debat a Ginebra . En cas que decaigui el nom del conseller de la Presidència, hi ha la possibilitat de proposar un altre candidat o bé que recobri força la possibilitat d'anar a noves eleccions.El president del Parlament, Roger Torrent, ha comparegut al matí per anunciar la posada en marxa d'una nova ronda de contactes per proposar nou candidat després de la renúncia de Jordi Sànchez.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)