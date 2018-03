Alfons Arús confirma el seu salt a La Sexta

Alfons Arús, a 8tv

Atresmedia Televisión ficha a Alfonso Arús: @laSextaTV trabaja ya un en un programa que verá la luz próximamente pic.twitter.com/ty8H0LTZjt — Atres Comunicación (@atresmediacom) March 21, 2018

Alfons Arús canvia de cadena. De 8tv fa el salt a La Sexta, d'Atresmedia, on ja e li està preparant un programa que s'estrenarà pròximament, segons ha avançat Fórmula TV i ha confirmat Atresmedia. "Celebro que es pugui oficialitzar un compromís que es fa gestar fa temps i que per fi avui es pot fer públic", ha dit el fins ara presentador de l'Arucitys. "Estic feliç de poder tornar a casa meva. Hi torno amb més arrugues, però amb més il·lusió, energia, convenciment, emoció i agraïment. Amb grans desitjos de ser de nou un més d'aquesta gran família que és Atresmedia", ha assegurat.Respecte al format del programa que farà a La Sexta, Arús ha explicat que a partir d'avui es començarà a dissenyar un modelde programa que "serà coherent" amb la seva manera d'entendre la televisió i "mantindrà l'esperit del que ha dirigit des de fa tant temps". "Tant de bo us agradi. Per ganes i esforç no quedarà", ha deixat clar el periodista.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)