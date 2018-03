​Quatre grans universitats reclamen la connexió del tramvia per la Diagonal

La Universitat de Barcelona (UB), la Pompeu Fabra (UPF), la Politècnica de Catalunya (UPC) i la Oberta de Catalunya (UOC) han demanat aquest dimecres connectar el tramvia per l'avinguda Diagonal, i han confiat que "es pugui tirar endavant el projecte per progressar cap a una ciutat amb una mobilitat més sostenible". Es vota en el ple del divendres, però per ara no té suports suficients. En un comunicat conjunt, que signen els rectors de les quatre universitats públiques , han defensat que la unió de les dues xarxes permetria el desplaçament entre diversos campus universitaris sense haver de canviar de mitjà de transport i reduint el temps de desplaçament d'estudiants, treballadors i professors.Han assegurat que aquesta actuació permetria connectar gran part de les universitats i centres de recerca de Barcelona, la qual cosa facilitaria les interrelacions entre totes aquestes institucions, "punt clau per poder tenir un paper fort en algunes instàncies europees".La connexió combatria la contaminació i reforçaria la mobilitat sostenible, còmoda i de gran capacitat, la qual cosa potenciaria i dinamitzaria tot el transport públic, segons les universitats, que han afirmat que la unió generaria "una visió de Barcelona de fort impacte: verd, sostenible i pensada per a les persones i la millora de la qualitat de vida".Han destacat que són conscients que, per prendre aquesta decisió, s'han de tenir en compte molts aspectes, i han posat a la disposició dels responsables de l'Ajuntament la possibilitat de compartir els seus criteris tècnics i acadèmics per valorar els beneficis, els costos i les possibles alternatives.La pressió des de fora del consistori s'ha redoblat durant les últimes hores. A més de les universitats, també han exigit la connexió des de la plataforma Unim els Tramvies, que agrupa les entitats que hi estan a favor, i també alguna d'elles ha fet comunicats específics, com CCOO. Els veïns de Glòries han aprofitat un comunicat sobre les obres per també reclamar que hi hagi unió del tramvia.

