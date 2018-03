Ferida greu una dona en l'incendi d'un habitatge de Terrassa

Aquesta matinada, #bomberscat han extingit un incendi d'habitatge a Terrassa on una dona ha resultat greu. Nota Premsa: https://t.co/XDhH9yIT0n — Bombers (@bomberscat) 21 de març de 2018

Una dona ha resultat ferida greu aquesta passada mitjanit en l'incendi d'un habitatge situat al carrer del Doctor Cistaré número 41 de Terrassa, segons han informat els Bombers de la Generalitat. L'avís s'ha produït a un quart d'una de la matinada i ha cremat un dels pisos situats a la segona planta de l'edifici.També ha resultat afectada la porta d'entrada del pis veí i la galeria del pis inferior, així com tot el cel obert del bloc. A més, l’escala de l’edifici de quatre plantes ha quedat també plena de fum a causa de l’incendi. Com a mesura preventiva, s'han confinat els veïns dels pisos superiors mentre que els del primer pis s'han desallotjat durant les tasques d'extinció de l'incendi, que s'ha donat per controlar al cap de vint minuts.