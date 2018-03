​La CUP de Barcelona es desmarca del projecte de primàries de Graupera

L'endemà de la presentació del projecte de primàries a la ciutat de Barcelona entre les forces independentistes proposat per Jordi Graupera , la CUP ja ha anunciat que no s'hi sumarà. La regidora Eulàlia Reguant ha assegurat que "el projecte no encaixa" amb el concepte de candidatura municipalista que té la formació i per això descarten participar en el procés.A més, Reguant ha avisat que "per construir la República" no cal presentar una llista unitària, ja que comportaria "homogeneïtzar projectes" i això "no suma" després de quedar "demostrat abastament que en aquesta situació dos més dos no necessàriament són quatre". La regidora també es mostra contrària a alguns elements de la conferència d'aquest dimarts com la intenció de "construir a Barcelona un centre econòmic que s'allunyi de les necessitats de les veïnes".En aquesta línia, Reguant ha lamentat que Graupera comparés la capital catalana en "una metròpolis com Nova York" i defensa que la política municipal amb què creu la CUP respon a "un procés transformador col·lectiu".Reguant també ha aprofitat per enviar un avís a la resta de partits que celebren els seus processos de primàries anunciant que "els mandats municipals duren quatre anys" i que l'últim any no serveix "per fer campanya" perquè cal "cobrir les necessitats de la gent".

