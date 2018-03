Els promotors de la renda garantida denuncien «maniobres» per retardar el pagament dels ajuts

Els impulsors de la ILP de la renda garantida de ciutadania, en roda de premsa Foto: Europa Press

La comissió promotora de la ILP que va impulsar la llei de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) ha denunciat aquest dimecres un incompliment ''flagrant'' de la llei per part del departament de Treball, Afers Socials i Família perquè no s'estan pagant els ajuts a les persones a les quals ha vençut el termini i hi ha silenci administratiu. A més, consideren que l'administració està fent ''maniobres molt greus'' per retardar aquest pagament i posen com a exemple casos en què s'ha sol·licitat documentació complementària pocs dies abans d'acabar el termini.Així ho ha explicat el portaveu de la comissió, Diosdado Toledano, que ha assenyalat que hi ha un problema ''d'indefensió'' de les persones afectades. Per això exigeixen una rectificació al departament abans de demanar ''les responsabilitats que corresponguin''.Segons han explicat els promotors de la RGC, des del 15 de setembre que va entrar en vigor la llei, s'han registrat fins a 75.000 sol·licituds. En 50.000 casos, s'ha assignat una cita prèvia però 25.000 sol·licitants més encara estan pendent. D'aquestes sol·licituds, es calcula que uns 4.000 expedients acabaven el termini de 5 mesos que marca la llei a mitjans de febrer, i per tant, si han obtingut silenci administratiu, haurien d'estar cobrant aquest ajut, un fet que segons el portaveu, Diosdado Toledano, no s'està donant. Per aquest motiu, considera que hi ha un ''incompliment flagrant'' de la llei que està generant problemes d'indefensió a la ciutadania.I és que, a més a més, segons Toledano, d'aquest 4.000 expedients, un terç, és a dir, 1.300 aproximadament, han rebut una reclamació de documentació dies abans d'arribar a superar el termini, un fet que qualifiquen de ''maniobra administrativa''. Els promotors també han rebut casos en què la sol·licitud ha arribat a través d'Unipost més tard del termini fixat per lliurar-la i per tant, alguns sol·licitants s'han trobat amb una denegació per no presentar la documentació a temps.Per a Toledano, l'aplicació del 155 no hi ha tingut res a veure. Ha explicat que el departament s'excusa en la inexistència del reglament que impulsi una comissió de seguiment, però considera que la llei és prou ''madura'' per poder-se aplicar ''de manera seriosa''. Tot i això, Toledano considera que només s'ha realitzat correctament els inicis de l'aplicació amb el pagament de les 28.000 persones beneficiàries de la RMI que han passat a cobrar la RGC.Paral·lelament, la comissió, que aquest dimecres s'ha reunit amb tots els partits polítics menys ERC i PP, denuncia també la manca d'efectius al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) que, malgrat veure un increment, genera ''angoixa'' a molt del personal que pateix aquesta situació. Des de la Intersindical s'ha anunciat que ja s'ha fet la denúncia a Inspecció de Treball.Així doncs, Toledano reclama una rectificació al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, abans de demanar ''les responsabilitats que corresponguin'' que considera que són ''evidents''. Toledano s'ha mostrat ferm en no permetre que el què considera ''la millor llei'' que s'ha aprovat a Catalunya els darrers temps i per unanimitat sigui ''conculcada'' per persones que ''no demostren responsabilitat ni eficiència suficient''.

