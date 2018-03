​La CUP encamina el «no» al tramvia: decidirà en assemblea el vot al ple del divendres

El Tram de Diagonal Foto: Jordi Jon Pardo

L'extensió del tramvia per l'avinguda Diagonal de Barcelona segueix sense els suports necessaris a dos dies del ple municipal d'aquest divendres que ha de decidir si la tira endavant. Per ara només té el suport del govern d'Ada Colau i del PSC. La líder de la CUP a la capital catalana, María José Lecha, ha explicat aquest dimecres que les assemblees del partit es reuniran aquest dijous i decidiran, encara que el més probable serà que ratifiquin un vot contrari. " El protocol que se'ns proposa és un xec en blanc, i nosaltres mai diem 'sí' a un xec en blanc", ha defensat."No tenim cap confiança i no farem un acte de fe amb aquest protocol tan ambigu", ja que està carregat d'intencions però no concreta res, segons Lecha, que ha dit que és paper mullat i ha criticat que es llanci el missatge que amb el tramvia se soluciona la contaminació i la mobilitat de la ciutat. "El govern municipal ens està abocant a un compromís sense saber fefaentment si aquesta gestió podrà ser com a marca el protocol o no", perquè l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) haurà d'estudiar-ho després, ha afirmat.Ara com ara pensen votar que no el PDECat, Ciutadans, ERC, el PP i la CUP. El president dels populars a l'Ajuntament, Alberto Fernández Díaz, ha demanat que s'inclogui una pregunta sobre la unió del tramvia en la multiconsulta que el govern municipal preveu abans de l'estiu. El popular proposa que la ciutadania decideixi si prefereix el projecte de tramvia de Colau o prioritzar les obres de la línia 9 del metro i el desplegament de la xarxa ortogonal de busos.Fernández Díaz ha recordat que, a banda de les iniciatives ciutadanes, es pot incloure una pregunta a la multiconsulta proposada per 16 regidors o per l'alcaldia. En aquesta línia, ha demanat a l'oposició que se sumi a aquesta iniciativa i evitar que la multiconsulta plantegi "només el que volen els amics de la Colau". A banda del tramvia, Fernández Díaz també proposa elaborar una pregunta sobre el desplegament dels carrils bici i el cobriment de la Ronda de Dalt.En tot cas, la votació de les preguntes de la multiconsulta no es farà en el ple d'aquest divendres, com estava previst inicialment, sinó en un ple extraordinari el pròxim 5 d'abril. El motiu és per facilitar que les iniciatives ciutadanes que plantegen les tres preguntes que s'han de votar puguin acabar de recollir firmes perquè tinguin un mínim de 15.000 cadascuna que siguin vàlides. Es preguntarà sobre la gestió pública de l'aigua, un projecte per evitar la gentrificació i el canvi de nom de la plaça Antonio López pel d'Idrissa Diallo.

