El Suprem cita Turull i els diputats investigats per revisar si els envia a la presó

El jutge del Suprem Pablo Llarena. Foto: Europa Press

El jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha citat divendres a les 10.30 els consellers Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa i Raül Romeva, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i la secretària general d'ERC, Marta Rovira per estudiar si els envia a la presó. Tots ells són actualment diputats i estan en llibertat provisional després de pagar les respectives fiances.El jutge, en canvi, no cita d'altres consellers destituïts que també estan dins la mateixa causa –com Carles Mundó, Meritxell Borràs o Sant Vila- però que no són diputats aquesta legislatura. Durant la vista, la Fiscalia i l'acusació popular -exercida pel partit ultradretà de Vox- podran demanar al jutge que decreti presó provisional. Aquesta citació del jutge instructor podria complicar la investidura de Jordi Turull, si es concreta que és el nou candidat després de la renúncia de Jordi Sànchez En la providència, el jutge invoca l'article 505 de la Llei d'Enjudiciament criminal, que fixa que el jutge pot decretar una audiència (coneguda com a vistilla) per tal que el ministeri fiscal o les parts acusadores puguin demanar al jutge que decreti presó provisional als investigats o, per contra, llibertat provisional sota fiança. Per tant, la Fiscalia i Vox tenen una segona oportunitat per demanar al jutge que els enviï a la presó. Tots sis ja havien declarat anteriorment davant de Llarena.En el cas dels consellers destituïts, ja va decretar el seu ingrés a presó el passat 2 de novembre. Posteriorment, el jutge va resoldre un recurs i els va deixar en llibertat sota fiança (4 de desembre). En el cas de Forcadell, va haver de passar una nit a la presó mentre feia efectiu el pagament de la fiança i Marta Rovira –que va ser la darrera en declarar- va poder sortir lliure del Suprem i va abonar posteriorment 60.000 euros.La decisió de Llarena pot complicar la hipotètica investidura de Jordi Turull. Si ingressa a la presó, ja hi ha el precedent de Sànchez, a qui el jutge no va deixar sortir en llibertat ni va concedir un permís extraordinari per anar al ple d'investidura del passat 12 de març (que finalment es va ajornar). D'aquesta manera, el dirigent del PDECat podria passar pel mateix tràmit, que Torrent el nomeni candidat arran de la ronda de contactes d'aquest dijous, però que després sigui empresonat i no pugui assistir al ple per ser votat.A més, si tots ells ingressen a la presó, se'ls podria suspendre de les seves funcions abans del judici. L'article 384bis de la llei d'Enjudiciament Criminal recull aquesta possible suspensió per a càrrec públic, ja que estableix que, un cop sigui ferma la interlocutòria de processament i decretada la presó provisional per un delicte comès per una persona "integrada o relacionada amb bandes armades o individus terroristes o rebels", el processat que tingui càrrec públic "quedarà automàticament suspès en l'exercici mentre duri la situació de presó".I és que Llarena ha citat el mateix dia totes les parts per notificar-los la interlocutòria de processament de la causa. Això vol dir, doncs, que divendres ja processa els investigats -27 membres del Govern, els representants sobiranistes de la mesa de l'anterior legislatura i els "Jordis"- i els comunica per quins delictes els portarà a judici. Serà el moment de saber si manté el delicte de rebel·lió pel qual va obrir la causa.Llarena fa aquest pas quan ja té pràcticament acabada la instrucció, tot i que el jutge pot continuar encara recollint proves. De fet, aquesta mateixa setmana ha encarregat noves diligències a la Guàrdia Civil per dirimir si es va usar diner públic per finançar el referèndum i ha obert una peça separada secreta -durant un mes-. Tot i això, és un pas que acosta el moment d'obrir judici oral.Aquestes interlocutòries de processament es podran recórrer davant la sala d'apel·lacions. Un cop siguin fermes, els investigats que estan en presó preventiva podrien quedar suspesos del seu càrrec públic mentre duri la situació de presó. Per tant, se'ls apartaria de les seves responsabilitats abans del judici.

