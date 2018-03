La Moncloa ja amenaça Turull: «Té causes pendents i sap què passa si es traspassa la línia»

El govern espanyol ha advertit aquest dimecres que "vigilarà" i estarà molt pendent del que faci el número tres de la llista de Junts per Catalunya, Jordi Turull, si finalment és investit president de la Generalitat, després que la defensa de Jordi Sànchez anunciés aquest dimarts al Suprem la seva intenció d'abandonar la política si surt de presó i que l'endemà hagi comunicat la renúncia a ser investit . Fonts de l'executiu de Mariano Rajoy han recordat que Turull "té l'espasa de Democles de la llibertat provisional" i que "l'estat de dret funciona"."Té causes pendents, sap què passa si es traspassa la línia, i ja ha estat a la presó", han apuntat en conversa amb la premsa als passadissos del Congrés dels Diputats. Les mateixes fonts assenyalen –en la línia del que ha afirmat reiteradament el president del govern espanyol, Mariano Rajoy- que els hagués agradat "un candidat net" de causes judicials. L'executiu espanyol, afegeixen, també estarà molt pendent de qui és el número dos del futur Govern perquè una possible inhabilitació de Turull podria comportar el seu ascens a la presidència de la Generalitat.L'executiu espanyol reacciona al canvi d'escenari que implica la renúncia de Sànchez i una previsible designació de Jordi Turull com a candidat a la presidència de la Generalitat. Turull està essent investigat al Tribunal Suprem en la causa del jutge Llarena contra els líders independentistes i podria ser suspès de les funcions com a càrrec públic en el moment que el magistrat dicti una interlocutòria de processament i sigui ferma, o inhabilitat en el moment que hi hagi una sentència ferma.

