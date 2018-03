L'esperit de Tabàrnia irromp en la conferència de Puigdemont a Ginebra

El president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, ha tingut un intercanvi d'opinions intens en la conferència que ha fet aquest dimecres a Ginebra. Una assistent, visiblement molesta, l'ha situat com a "únic responsable" del que ha passat a Catalunya al llarg dels últims mesos, i ha posat en qüestió el model educatiu d'immersió lingüística. "És fals que no s'aprengui el castellà", ha volgut deixar clar Puigdemont.El màxim dirigent de Junts per Catalunya, que ha aprofitat per felicitar un assistent peruà per l'aniversari de la independència del seu país, ha ressaltat l'èxit del model educatiu. Poc després, una altra de les participants en el col·loqui li ha tret l'assumpte del suport de la independència a Barcelona i a Tarragona, on Ciutadans va guanyar les eleccions del 21-D i després va abonar el terreny per la creació de Tabàrnia.Puigdemont, que ha indicat que l'independentisme té majoria al Parlament, ha volgut insistir que en una Catalunya independent no hi haurà ningú a la presó "per posar urnes". També ha posat com a exemple el dret a decidir que se li reconeix a la Vall d'Aran.Puigdemont està tenint una agenda agitada a l'exterior per internacionalitzar el procés al llarg d'aquesta setmana. Demà viatja a Finlàndia per explicar el cas català i, mentrestant, aquest dimecres participa en una conferència-col·loqui a Ginebra. Segons Puigdemont, la creació de la República permetrà als catalans "canviar d'època", ja que l'estat espanyol està construït en base als principis del segle XIX i ara estan obsolets. "Vull construir una República amb la ciutadania, no amb els models antics", ha recalcat el líder de Junts per Catalunya.Davant d'un auditori ple, Puigdemont ha carregat contra el "nacionalisme dels estats", i ha posat com a exemple de bones pràctiques el model confederal de Suïssa. També ha defensat, a preguntes de la moderadora, la periodista Imogen Foulks -escocesa-, el concepte de "República digital" i els avenços que comportarà el "blockchain". En aquest sentit, ha posat com a exemple la manera de comunicar-se amb la població arran dels atemptats de Barcelona del 17-A, la gestió dels quals va ser protagonista a la xarxa. "Això és real, i això és el futur", ha destacat el dirigent de JxCat.

