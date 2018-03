Cs, sobre Turull: «Acompanyava els seus amiguets del 3% als jutjats»

La portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, aquest dimecres Foto: @socialistes_cat

L'oposició exigeix al president del Parlament, Roger Torrent, que fixi ja quan serà el ple d'investidura, que previsiblement coincidirà en plena Setmana Santa. Just després que hagi anunciat que aquest dijous iniciarà una tercera ronda de contactes per proposar un nou candidat a la presidència de la Generalitat, el bloc constitucionalista ha lamentat la "paràlisi" en la qual està sotmès el Parlament, que continua amb el rellotge de la investidura aturat perquè l'acció dels tribunals ha frustrat la investidura de Carles Puigdemont primer i la de Jordi Sànchez després. A la vegada, però, carreguen ja contra el pla C de l'independentisme: que Jordi Turull sigui el nou candidat a la investidura."Turull és un senyor imputat per malversació que acompanyava els seus amiguets del 3% als jutjats. No tenien cap altre candidat millor per oferir als catalans?", ha deixat anar el portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, que ha recordat que el primer candidat, Puigdemont, era un "fugat" de la justícia i que el segon, Jordi Sànchez, "s'enfilava als cotxes de la Guàrdia Civil".Malgrat carregar contra Turull, de qui ha barrejat la seva situació com a processat en la causa per rebel·lió amb el fet que acompanyés membres de la família Pujol als jutjats, Ciutadans no pensa proposar Inés Arrimadas com a candidata a la presidència de la Generalitat. Un cop més, Carrizosa ha insistit que per culpa de la llei electoral aquesta investidura no prosperaria. "Creiem que Catalunya es mereix un Govern sense corrupció que no tingui assumptes pendents als tribunals i un govern que governi per a tothom", ha conclòs."Que es deixi d'intervencions de part i convoqui aviat el ple d'investidura. Hem perdut 24 hores i ens han fet perdre tres mesos", ha denunciat la portaveu del PSC, Eva Granados, just després de la compareixença de Torrent. Segons la dirigent socialista, l'"exigua majoria" independentista no té un pla de Govern "consensuat" ni un candidat que a hores d'ara compti amb els vots suficients per ser proclamat, motiu pel qual considera que el Parlament està passant "de la paràlisi a la decadència".El PP, per la seva banda, ha advertit que el "bloqueig" és fruit de dues circumstàncies: que els independentistes proposen candidats que "no poden assistir" a la investidura i que C's ha "renunciat" a presentar-s'hi. "Ja no s'hi valen les excuses de que no hi ha majoria", ha insistit el portaveu parlamentari del PP, Santi Rodríguez, que ha demanat a l'independentisme que eviti proposar candidats "immersos en causes judicials" com Turull, que està en llibertat provisional i que, per tant, seria un "president provisional".

