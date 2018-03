SOS Racisme alerta de la indefensió de les víctimes de discriminació: el 57% dels casos no es denuncien

La Nadia Ebrahim al mig de dos representants de SOS Racisme Foto: EuropaPress

La Nadia és filla d’una parella mixta: el seu pare és egipci i la seva mare catalana. Fa uns anys es va casar amb un noi d’origen senegalès i la parella va decidir adoptar un nen de Mali (ara té 5 anys). Ara fa dos anys van tenir la seva primera filla biològica. La Nadia està orgullosa de definir la seva família com a multicultural i multireligiosa. Des de fa quatre anys la seva felicitat s’ha truncat per culpa de les agressions racistes que rep per part del seu veí, que a la vegada és també el seu oncle matern. "El racisme sempre ha estat present a la meva vida, però ara afecta la meva parella i als meus fills", assegura la Nadia.A causa de la situació en la qual es troba la Nadia, ella i la seva parella s’han vist obligats a canviar de domicili i marxar del poble on viuen. "La convivència ha sigut un infern. El meu oncle va començar a atacar al meu company i a mi, però després va passar als nostres fills", explica la noia. La Nadia narra una infinitat d’agressions verbals i físiques per part del seu oncle: des d’insults racistes, escopinades o agressions físiques amb diferents tipus d’objectes a aconseguir acomiadar al pare de la família del seu lloc de treball. "Els primers mesos intentava justificar els seus actes, és un home gran, i fa mal denunciar a la teva pròpia família", es justifica la Nadia, però finalment va decidir denunciar-lo.Quan la Nadia es va presentar als jutjats, recorda que una secretaria judicial li va dir que no valia la pena denunciar aquest cas, ja que "és el mateix ser insultat per ser gras que per ser negre". La Nadia explica aquesta situació amb ràbia, ja que per ella aquest símil estava fora de lloc i no tenia ni cap ni peus. Tot i això va tirar endavant, i va aconseguir entrar en un procés de mediació penal. Les converses amb l’oncle no van prosperar i finalment, després de presentar més de 15 denúncies amb material gravat per la família i el suport de diferents testimonis, es va aplicar un ordre d’allunyament al denunciat, que ha violat en diferents ocasions.El cas de la Nadia és un dels molts casos que pateixen les persones que són discriminades pel seu origen, religió o cultura. Des del 2014, la Nadia ha estat en constant comunicació amb SOS Racisme Catalunya, una associació que treballa per l’eradicació del racisme. Aquest organisme denuncia la situació d’indefensió i repressió que pateixen les víctimes de les discriminacions. Aquest dimecres, l’associació ha presentat l’informe " InVisibles. L’estat del racisme a Catalunya ", coincidint amb el Dia Internacional per l’Eradicació de la Discriminació Racial. Aquest informe recull, des de fa 9 anys, l’estat del racisme a casa nostra. Segons l’organització, el seu Servei d’Atenció i Denúncia (SAiD) va ajudar l’any passat a 485 persones, de les quals 327 s’adreçaven per primera vegada a demanar ajuda i consell. D’aquests casos de racisme, només 91 casos s’han pogut gestionar a través de vies judicials: tant per la via penal com per altres vies de resolució.Aquestes xifres mostren unes dades preocupants, ja que part de les persones que contacten amb l’associació no acaben de denunciar formalment les agressions que pateixen. La directora de SOS Racisme, Alba Cuevas, ha assegurat que un 57% de les situacions que han gestionat no han estat denunciades. Cuevas ha explicat que els principals motius que porten a les víctimes a no denunciar són: la manca d’eines per poder-ho fer, pel desinterès de la mateixa víctima o per la desconfiança d’aquesta en el sistema. La directora de l’organització ha recalcat que un 57% de les situacions que han gestionat no han estat denunciades. "És molt mala notícia, més de la meitat dels casos que rebem no acaben als jutjats", explica Cuevas.Amb el testimoni de la Nadia l’organització vol denunciar la indefensió de les víctimes del racisme per culpa del "poc desenvolupament" del marc normatiu per condemnar i prevenir les situacions de racisme. "Cada any arribem a la mateixa conclusió perquè no hi ha canvis. Fins que no es resolgui aquest problema, el racisme va minvant any rere any la democràcia", assegura Alba Cuevas. La Nadia ha hagut d’abandonar el seu domicili, marxar del seu poble i començar una vida nova per culpa del racisme. A més a més, el seu matrimoni ha perillat en més d’una ocasió, i el seu fill gran ha de seguir un tractament psicològic a causa de les situacions que ha viscut i patit. Tot i això, la Nadia segueix endavant i crida a la societat a fer front a aquest problema tan greu com és el racisme.

