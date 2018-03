El Síndic demana a l'ONU que obri una investigació sobre vulneració de drets a Catalunya

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, atén la premsa davant el Palau de l'ONU a Ginebra. Foto: ACN

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha demanat a l'Alt Comissionat de l'ONU que obri una investigació sobre la "vulneració de drets" a Catalunya. Així ho ha explicat el mateix Ribó aquest dimecres al matí, just després de reunir-se -durant una hora- amb l'adjunta a l'Alt Comissionat pels Drets Humans de l'ONU, Kate Gilmore, a la seu de les Nacions Unides de Ginebra (Suïssa).Des de davant del Palau de l'ONU, el Síndic de Greuges ha constatat que a les "autoritats internacionals els amoïna", sobretot, "la manca absoluta de cap investigació ni comissió independent sobre el que està succeint" a Catalunya. Ribó ha demanat també que el Consell de Drets Humans es plantegi crear un expert especial sobre aquesta "vulneració de drets" a l'Estat, especialment a Catalunya, amb qüestions sobre la llibertat d'expressió i la participació política, que ja ha estat criticant el defensor del poble en diversos informes i comunicats recentment.De manera excepcional, ha demanat a l'equip de l'Alt Comissionat que estigui pendent de la "fractura dels drets fonamentals a Catalunya", la qual cosa, al seu parer, es fa evident a través de milers de queixes individuals recollides per la institució. Així, ha sol·licitat el requeriment un altre cop a l'Estat de la "investigació pendent dels fets de l'1 d'octubre", i ha demanat que s'intensifiquin les visites dels relators especials, així com establir el mecanisme d'un mandat especial de país. Igualment, Ribó ha manifestat la seva voluntat de col·laborar i cooperar amb l'oficina de l'Alt Comissionat, i li ha lliurat tots els informes i manifestos publicats pel que fa a la situació política a Catalunya.

