Qui és Jaime Vizern, el fals guàrdia civil que ha entrat a la casa de Puigdemont a Bèlgica

⚠️ Aquest és el membre de l’ultradreta que s’hauria desplaçat a Brussel·les, disfressat de guàrdia civil, per increpar Puigdemont. pic.twitter.com/NQi4Z5uScJ — CENSURAT NEWS (@MNAnoticies) 21 de març de 2018

Es tracta de dos membres de la plataforma espanyolista Democracia y Unidad Española (DUE) del Bages, un dels quals és el seu president Jaime Vizern. Tal i com ja va informar NacióDigital, els individus ja van anunciar que tenien intenció de fer una performance a Bèlgica en la que simularien detenir i extraditar el president.Els dos homes es van acostar a la casa i van estar una estona fent vídeos de burla amb el mòbil fins que va intervenir la policia belga, que acostuma a patrullar per la zona. Un dels dos individus portava posat l'uniforme del cos armat espanyol, amb tricorni inclòs, i els agents de la policia belga li van obligar a treure-se'l i els van demanar que abandonessin la zona, fins on havien arribat en un cotxe de lloguer.Però qui és Jaime Vizern, l'impulsor de la iniciativa? Es tracta d'un destacat membre espanyolista resident a Sant Salvador de Guardiola (el Bages). Actualment és president de Democracia y Unión Española (DUE). Malgrat que no hi va participar directament, està molt relacionat amb els ultres detinguts com a impulsors de l'atac racista al centre de menors l'Estrep , el setembre de 2015.També està estretament lligat al matrimoni a qui suposadament van intentar cremar-li una bandera espanyola del balcó de casa seva a Balsareny, i que ha resultat ser l'autor dels gravíssims insults que van rebre uns excursionistes al Collbaix , i de Raul Macià, que compleix condemna ferma de 10 anys per tràfic de drogues i robatori i que ha protagonitzat diversos actes vandàlics al nord de la comarca.A Manresa, ha estat el màxim impulsor de les dues manifestacions que han tingut lloc els últims temps. La del 12 de novembre, que va aplegar algun centenar d'espanyolistes entre la plaça Espanya i la Guàrdia Civil, com a membre de la germandat Hermanos Cruzados, i la del 23 de novembre, que només va aplegar trenta ultres a la Plaça Major i va ser resposta per més de setanta antifeixistes que els van aturar. Aquesta segona, ja la va convocar com a nou president de DUE.Malgrat que en les seves manifestacions davant la premsa, Vizern ha volgut mostrar un to moderat i ha assegurat que les concentracions que convoca són només a favor de la unitat d'Espanya i sense implicacions feixistes, el seu comportament en alguns episodis fa pensar el contrari.Una hora després de la manifestació del 23 de novembre a la plaça Major de Manresa, quan la concentració estava desconvocada, ell i altres espanyolistes van tornar-hi per encarar-se, sense la presència policial, amb els antifeixistes que hi quedaven. Durant l'enfrontament, Vizern es va llançar damunt d'un activista i el va fer caure a terra. L'acció no va anar a més perquè van aconseguir aturar-lo.A més a més, va estar a primera fila de la manifestació ultra de Barcelona davant la seu de la CUP nacional, i també s'ha dedicat a treure llaços grocs del pont de Sant Fruitós de Bages i a fer pintades als murals de diverses poblacions, com Sant Salvador de Guardiola, Sant Fruitós de Bages o Sant Vicenç de Castellet.

