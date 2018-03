Tens debat sobre la independència de Puigdemont a Ginebra

El president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, està tenint una agenda intensa a l'exterior per internacionalitzar el procés al llarg d'aquesta setmana. Demà viatja a Finlàndia per explicar el cas català i, mentrestant, aquest dimecres participa en una conferència-col·loqui a Ginebra. Segons Puigdemont, la creació de la República permetrà als catalans "canviar d'època", ja que l'estat espanyol està construït en base als principis del segle XIX i ara estan obsolets. "Vull construir una República amb la ciutadania, no amb els models antics", ha recalcat el líder de Junts per Catalunya. El debat ha estat tens, amb múltiples interrupcions de contraris a la independència.Una assistent ha fet una al·lusió implícita a Tabàrnia, en la mesura que ha preguntat a Puigdemont sobre què fer amb Barcelona i Tarragona, demarcacions en les quals es va imposar Ciutadans en les eleccions del 21 de desembre. El president a l'exili també ha vist com l'interrompien quan parlava sobre el dret a decidir -ha posat de manifest que a Escòcia no van votar tots els habitants del Regne Unit, i que amb el Brexit no es van posicionar tots els ciutadans europeus-, i també ha presenciat com una de les assistents li qüestionava el model d'immersió lingüística."És fals que no s'aprengui el castellà a les aules", ha reivindicat Puigdemont, que també ha defensat el dret a decidir de la Vall d'Aran quan se li ha preguntat per la victòria d'un partit constitucionalista a Barcelona i a Tarragona. La moderadora, la periodista Imogen Foulkes, de la BBC, ha hagut de demanar als assistents que no "cridessin" i que deixessin parlar el president de la Generalitat a l'exili.Davant d'un auditori ple, Puigdemont ha carregat contra el "nacionalisme dels estats", i ha posat com a exemple de bones pràctiques el model confederal de Suïssa. També ha defensat, a preguntes de la moderadora -escocesa-, el concepte de "República digital" i els avenços que comportarà el "blockchain". En aquest sentit, ha posat com a exemple la manera de comunicar-se amb la població arran dels atemptats de Barcelona del 17-A, la gestió dels quals va ser protagonista a la xarxa. "Això és real, i això és el futur", ha destacat el dirigent de JxCat.

