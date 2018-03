El PSC insta Torrent a fixar ja el ple d'investidura per sortir de la «paràlisi»

L'oposició exigeix al president del Parlament, Roger Torrent, que fixi ja quan serà el ple d'investidura, que previsiblement coincidirà en plena Setmana Santa. Just després que hagi anunciat que aquest dijous iniciarà una tercera ronda de contactes per proposar un nou candidat a la presidència de la Generalitat, el bloc constitucionalista ha lamentat la "paràlisi" en la qual està sotmès el Parlament, que continua amb el rellotge de la investidura aturat perquè l'acció dels tribunals ha frustrat la investidura de Carles Puigdemont primer i la de Jordi Sànchez després."Que es deixi d'intervencions de part i convoqui aviat el ple d'investidura. Hem perdut 24 hores i ens han fet perdre tres mesos", ha denunciat la portaveu del PSC, Eva Granados, just després de la compareixença de Torrent. Segons la dirigent socialista, l'"exigua majoria" independentista no té un pla de Govern "consensuat" ni un candidat que a hores d'ara compti amb els vots suficients per ser proclamat, motiu pel qual considera que el Parlament està passant "de la paràlisi a la decadència".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)