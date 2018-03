VÍDEO Vox afirma que Joaquim Forn seguirà en presó provisional

L'advocat de Vox, Javier Ortega, ha explicat aquest dimecres les últimes informacions que tenen respecte de la resolució dels recursos de Joaquim Forn i Jordi Sànchez, debatuts ahir a la sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem . Tal com ha dit el lletrat de l'acusació particular en la causa general contra l'independentisme, el tribunal ha resolt que Forn ha de seguir en presó provisional, un fet que atén la seva petició, que considera que hi segueix havent risc de fuga i de reiteració delictiva.A més, Ortega també apunta que "no existeixen raons" per justificar la suposada malaltia de Forn, i ha celebrat que el Suprem segueixi "la mateixa línia que el jutge instructor", Pablo Llarena, que ja ha descartat diverses vegades la posada en llibertat de qui va ser conseller d'Interior, i del número 2 de Junts per Catalunya i exlíder de l'ANC.La decisió de la sala es farà pública properament, a l'espera que es confirmin o no les declaracions de Vox. En el cas de Forn, la Fiscalia general de l'Estat va demanar la seva posada en llibertat, sobretot, al·legant qüestions humanitàries, i fins el moment tothom donava per fet que podria sortir de la presó.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)