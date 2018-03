Bassa defensa que els encausats pel procés no formin part del futur Govern

Dolors Bassa Foto: Adrià Costa

L'exconsellera i diputada d'ERC Dolors Bassa ha defensat aquest dimecres que els membres del pròxim Govern "tinguin les mans completament lliures" i no immersos en causes judicials. En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press i preguntada per si això vol dir que Jordi Turull (JxCat) no podria ser un bon president , Bassa ha dit que no es refereix concretament a ell.Al contrari, ha assenyalat que Turull "és una persona fantàstica, treballadora, molt dialogant i, en cas que sigui ell, seria molt bé president". Però ha insistit que "estar al Govern són moltes hores i ara cal deixar pas a gent nova que no tingui la paraula segrestada i sigui lliure en tot moment".Per això, ella ha traslladat al seu partit que no vol repetir com a consellera: "La responsabilitat de servei públic fa que em quedi al Parlament on podré compaginar la preparació de la meva defensa i servir al meu país". "Les persones que tenen el micròfon sempre a la boca i que estan al capdavant del Govern han de ser persones que tinguin les mans completament lliures i, sobretot, la paraula ben lliure, i jo tinc l'espasa de Dàmocles a sobre", ha destacat Bassa, encausada pel procés independentista.Sobre el fet que això vol dir que no es va a poder restituir el Govern anterior al 155, ha defensat que "restituir el Govern no vol dir restituir a les mateixes persones, sinó recuperar les institucions". I Bassa crida a fer-ho com més aviat millor, convençuda que "en pocs dies hi haurà president i Govern per avançar en polítiques republicanes".En aquest sentit, ha demanat ajuda a la CUP per "anar tots a una" i defensar un projecte comú republicà al marge de les persones i els càrrecs.

