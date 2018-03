​Barcelona Global proposa apujar impostos als pisos turístics

L'associació Barcelona Global proposa incrementar l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) dels edificis complets d'apartaments turístics i introduir un recàrrec a la taxa turística per "millorar la relació del turisme" amb la ciutat. Aquestes són les principals propostes que han presentat aquest dimecres els responsables de l'associació en el 1st Barcelona Global Summit, que s'ha celebrat al CaixaForum de la capital catalana.L'entitat agrupa 130 empreses, emprenedors, centres d'investigació i institucions culturals i educatives, i més de 750 professionals. Defensa les bondats que el turisme genera, però també admet que hi ha externalitats que s'han de corregir, com la massificació, els problemes de convivència entre veïns i visitants, l'homogeneïtzació de la ciutat enfront del món o la sostenibilitat del model.Sobre la taxa turística, Barcelona Global proposa que s'incrementi fins a aconseguir una recaptació addicional de sis milions d'euros, que s'haurien de destinar a crear un Fons de Suport a la Cultura que es gestionaria a través d'una associació público-privada. En aquest sentit, el lobby també recomana crear la plataforma 'Barcelona és música' per potenciar la capital catalana com una destinació atractiva per als amants d'aquest art. Aquesta marca ha de contribuir a portar visitants a Barcelona en temporada baixa i contribuir a desestacionalitzar el turisme.Pel que fa als apartaments turístics, el mencionat recàrrec de l'IBI en edificis complets dedicats a aquesta activitat es justifica per la "major rendibilitat d'aquesta activitat" en relació a l'ús residencial. Els recursos generats per aquest increment d'impostos s'haurien de destinar a finançar programes d'habitatge social "que avui són més necessaris que mai", segons Barcelona Global. En aquest àmbit, també es proposa limitar el nombre de turistes per apartament i la durada de les estades.Barcelona Global també proposa utilitzar la tecnologia per informar els turistes de quines zones de la ciutat estan més massificades, visualitzar la contribució del turisme a la ciutat amb la creació del segell "Projecte finançat amb la taxa turística" o establir una certificació de bones pràctiques per a les empreses turístiques de la ciutat, de manera que acreditin qüestions laborals com la igualtat salarial entre homes i dones o entre personal propi i extern.L'associació també demana a les administracions que impulsin la col·laboració público-privada per regenerar àrees massificades o per invertir en zones d'interès per als visitants, seguint el model del Business Improvement Districts de Nova York. En aquest sentit, Barcelona Global proposa convertir el Paral·lel en una "nova àrea d'interès" com va ser en el seu moment Times Square o el Carrer 42 i "dinamitzar" l'Hospitalet de Llobregat com a districte cultural copiant el model de Brooklyn.El president de Barcelona Global, Gonzalo Rodés, ha presentat algunes d'aquestes propostes durant la cimera de l'associació aquest dimecres, que té per objectiu millorar la relació del turisme amb la capital catalana i rellançar la marca Barcelona després d'un 2017 marcat pels atemptats terroristes de 17-A, el conflicte polític al voltant de l'1-O i els episodis de turismofòbia que es van viure a la ciutat.El regidor d'Empresa i Turisme de l'Ajuntament de Barcelona, Agustí Colom, ha assegurat que veu amb bons ulls les propostes de Barcelona Global per regular el turisme. En unes declaracions als mitjans durant la cimera, ha afirmat que l'Ajuntament ho "rep positivament" les recomanacions dels empresaris i ha recordat que algunes de les propostes "són idees que ja havíem llançat", com en el cas de l'increment de la participació del consistori barceloní en la taxa turística. Amb tot, ha recordat que aquest impost turístic és competència de la Generalitat i que una eventual modificació de l'IBI depèn de la llei d'hisendes locals d'àmbit estatal.

