​FOTOS dels falsos guàrdies civils que han entrat a la casa de Puigdemont a Bèlgica

La policia belga va identificar aquest dimarts a la tarda dos ciutadans de nacionalitat espanyola que es van presentar com a agents de la Guàrdia Civil i havien entrat a l'interior de la Casa de la República de Waterloo, segons han explicat fonts properes a la residència de Carles Puigdemont.Es tracta de dos membres de la plataforma espanyolista Democracia y Unidad Española (DUE) del Bages, un dels quals és el seu president Jaime Vizern. Tal i com ja va informar NacióDigital, els individus ja van anunciar que tenien intenció de fer una performance a Bèlgica en la que simularien detenir i extraditar el president.Els dos homes es van acostar a la casa i van estar una estona fent vídeos de burla amb el mòbil fins que va intervenir la policia belga, que acostuma a patrullar per la zona. Un dels dos individus portava posat l'uniforme del cos armat espanyol, amb tricorni inclòs, i els agents de la policia belga li van obligar a treure-se'l i els van demanar que abandonessin la zona, fins on havien arribat en un cotxe de lloguer.Els agents els van registrar i identificar. Un dels individus portava posat l'uniforme del cos armat espanyol i els agents de la policia belga el van obligar a treure-se'l i els van demanar que abandonessin la zona, fins on havien arribat en un cotxe de lloguer.En el moment dels fets, Carles Puigdemont no es trobava a la residència de Waterloo ja que des d'aquest cap de setmana participa en diversos actes relacionats amb els drets humans a Ginebra, des d'on posteriorment es desplaçarà a Finlàndia. Al país finès, hi acudirà convidat pel grup d'amics de Catalunya i divendres també hi impartirà una conferència sobre la situació a Catalunya a la universitat de Hèlsinki.

