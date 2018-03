JxCat, ERC i CUP es reuneixen al Parlament per desbloquejar la investidura

Representants de JxCat, ERC i la CUP estan reunits aquest dimecres al Parlament per abordar el nou escenari que s'ha obert per a la investidura després que Jordi Sànchez hagi anunciat que preveu renunciar a l'acta de diputat

Fonts parlamentàries consultades per Europa Press han explicat que es tracta d'una reunió a tres bandes per tal de poder desbloquejar definitivament la legislatura i investir un president i formar un Govern com més aviat millor.

JxCat té previst situar l'exconseller i diputat Jordi Turull com a relleu de Sànchez , i encara que Turull no ha participat directament en la trobada, se li ha vist pels passadissos de la Cambra envoltat d'una forta expectació mediàtica.

El principal escull que separa JxCat i ERC -per un costat- i la CUP -per l'altra-, és que els segons consideren que en pla de Govern que defensen els primers és poc ambiciós i de caràcter "autonomista"

i no republicà.

El president del Parlament, Roger Torrent, compareixerà aquest dimecres a les 11.30 hores des del seu despatx d'audiències i allà explicarà quins són els següents passos que té previst donar per activar la investidura.