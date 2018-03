La jutgessa ordena detenir la regidora de la CUP Mariona Quadrada després de plantar-la tres vegades

La regidora de la CUP de Reus, Mariona Quadrada en una imatge d'arxiu Foto: Jonathan Oca

El jutjat d'instrucció 2 de Reus ha acordat la detenció de la regidora de l'Ajuntament de Reus, Mariona Quadrada, després que no comparegués en el jutjat cap de les tres vegades que havia estat citada. Està previst que la cupaire declari aquest dijous, a les 9.30 h, per ordre de la jutgessa.La regidora havia de comparèixer davant la jutgessa per declarar per un presumpte delicte d'odi que s'instrueix en aquest jutjat i que forma part de la macrocausa en la qual també s'investiga l'alcalde de Reus, els portaveus dels grups municipals d'ERC, Ara Reus, PDECat i la CUP i dos regidors cupaires.Quadrada havia estat citada per aquest dilluns al matí però va plantar per tercera vegada al jutge. En la primera ocasió, no va comparèixer perquè la seva advocada tenia una altra causa a la mateixa hora; el segon cop no es va presentar.Els altres dos regidors de la CUP investigats en la causa, Marta Llorens i Oriol Ciurana, van comparèixer davant la jutgessa al desembre, un cop detinguts, després d'haver-la plantat en dues ocasions. Els dos regidors cupaires es van acollir al seu dret a no declarar a preguntes de cap de les parts. En aquella ocasió, els regidors van dormir als calabossos de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Reus la nit prèvia a la citació i van quedar en llibertat després de passar a disposició de la jutgessa, ja que la seva detenció tenia com a únic objectiu la seva compareixença als jutjats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)