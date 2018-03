Torrent activa la tercera ronda de contactes per proposar Turull com a presidenciable

El president del #Parlament, @rogertorrent, anuncia que Jordi Sànchez ha renunciat a la candidatura a ser investit president de la Generalitat i anuncia que demà farà la tercera ronda de consultes per proposar un candidat o candidata. pic.twitter.com/pg5Wyhd1eU — Parlament Catalunya (@parlamentcat) 21 de març de 2018

El president del Parlament, Roger Torrent, ha anunciat que aquest dijous iniciarà una nova ronda de contactes per escollir un nou presidenciable ara que Jordi Sànchez ha anunciat que pensa renunciar a l'escó. És el mecanisme necessari per activar la candidatura a la presidència de la Generalitat de Jordi Turull, l'aspirant acordat entre Junts per Catalunya i ERC un cop no han reeixit ni la via Puigdemont ni la via Sànchez per l'acció dels tribunals. "És el moment d'avançar. És hora de recuperar les institucions i de foragitar el 155", ha proclamat el president del Parlament durant la seva compareixença.Sànchez ha enviat una carta a Torrent per comunicar formalment la seva renúncia a ser candidat davant "la reiterada vulneració dels seus drets" per part dels tribunals. "Et demano president que, de manera immediata i després de les consultes oportunes, convoquis la sessió d'investidura perquè la ciutadania recuperi un Govern legítim i just", diu Sànchez a la seva missiva, que ha estat llegida pel propi Torrent durant la seva compareixença.Torrent ha volgut subratllat que Sànchez tenia "tot el dret a ser escollit" president si així ho decidia la majoria del Parlament i que aquests drets no poden veure's modificats per la situació de presó preventiva.És la tercera vegada que Torrent inicia aquest procediment. Ho va fer, en primera instància, per a una investidura de Carles Puigdemont que es va preveure pel 30 de gener i que no va prosperar perquè el Tribunal Constitucional va advertir que no es podia fer una proclamació a distància, una opció que no contempla el reglament del Parlament. Un cop Puigdemont va fer el "pas al costat temporal", Torrent va iniciar de nou el procés per acabar proposant Jordi Sànchez, a qui el jutge Pablo Llarena ha denegat tant l'excarceració com el permís per assistir a la investidura.Junts per Catalunya ja ha comunicat oficialment aquest dimecres a Torrent la renúncia de Jordi Sànchez a la investidura. L'expresident de l'ANC i president del grup parlamentari de Puigdemont abandonarà l'escó en les properes setmanes, de manera que abandonarà de facto l'activitat política amb la mirada posada en sortir de la presó. Junts per Catalunya reunirà aquest vespre, a les vuit, tots els diputats per validar la investidura d'un nou candidat, amb tota probabilitat Jordi Turull.

