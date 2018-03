La defensa de Sànchez creu que el jutge el mantindrà en presó preventiva fins al judici

Jordi Sànchez Foto: Adrià Costa

L'advocat de Jordi Sànchez, Jordi Pina, no descarta que el número dos de JxCat i expresident de l'ANC continuï en presó preventiva fins que arribi el judici. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Pina ha explicat que inicialment no es plantejava aquesta possibilitat, però que ara no la descarta després de veure els arguments de les resolucions del jutge instructor, Pablo Llarena, i la sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem.L'advocat ha afegit que la decisió de Sànchez de deixar l'escó està "meditada" i "consensuada" amb la defensa després dels últims posicionaments tant del Suprem com del Tribunal Constitucional (TC). Pina ha dit que, per a la Fiscalia, Sànchez i Jordi Cuixart són els "uns dels grans culpables que hi hagi gent independentista a Catalunya".Pina ha remarcat que Sànchez va decidir presentar-se a les eleccions del 21 de desembre "de bona fe", "amb un programa lícit, correcte, raonable, sense renunciar als principis bàsics del sobiranisme, però sense estridències ni coses estranyes que puguin interpretar-se com a fets delictius". I ha afegit que va acceptar ser candidat a la investidura perquè creia que "podia aportar coses importants per construir país, per estendre ponts amb l'Estat de diàleg", però que "ni el Suprem ni el Constitucional li han deixat poder exercir les seves funcions", ja que des de la presó "no pots participar de res".L'advocat de Sànchez ha recordat que, quan el jutge faci una interlocutòria de processament, quedarà "automàticament" suspès de les seves funcions. "Ahir ho vaig exposar al Suprem, que és una cosa que hem plantejat, plego d'això, torno a la meva vida quotidiana, ho he intentat amb tota la bona fe del món i vostès no m'han deixat", ha reblat.Preguntat sobre en quin moment deixarà l'acta de diputat, Pina no ho ha aclarit, però creu que en les "pròximes hores" es comunicarà al president del Parlament, Roger Torrent, que renuncia a ser candidat a la investidura.A més, ha afegit que la Fiscalia "té la idea" que tant Sànchez com el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, són "un dels grans culpables que hi hagi gent independentista a Catalunya". "Els responsabilitza de les grans mobilitzacions", ha dit, i "se'ls fa responsables de moltes coses de les que no ho són".

